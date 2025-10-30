Saksi Mantan Kepala Seksi Anggaran CMNP Sebut NCD dari Hary Tanoe tak Bisa Dicairkan

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Kepala Seksi Anggaran PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Sulistiowati mengaku surat Negotiable Certificate of Deposit (NCD) dari Hary Tanoesoedibjo tak bisa dicairkan.

Ia mengatakan CMNP sudah berusaha mencairkan NCD tersebut ke Unibank sebelum bank tersebut dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada Oktober 2001. Namun, hasilnya, NCD tersebut memang tidak bisa dicairkan.

"Pada waktu itu kita menyampaikan verifikasi berdasarkan surat dari manajemen. Memang belum BBKU, tetapi di media itu sudah ramai bahwa salah satu bank yang akan di-BBKU adalah Unibank," tutur Sulistiowati di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).

Baca Juga: Saksi CMNP Sebut Tito Jadi Direktur Bermasalah Selama Menjabat

Sulistiowati dihadirkan sebagai saksi dari pihak CMNP sebagai penggugat dalam perkara gugatan Rp 119 triliun terkait dugaan perbuatan melawan hukum perihal NCD yang diduga tidak sah.

Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim, Sulistiowati juga mengaku pihaknya sudah mencoba mengajukan pencairan NCD dari pemilik MNC Asia Holding itu ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Saat itu, BPPN menjadi lembaga pemerintah yang dibentuk pada 1998 untuk menangani krisis perbankan pasca-krisis ekonomi 1997.

"Iya, pernah (klaim pencairan ke BPPN). Kami meminta konfirmasi kepada BPPN," ujar saksi Sulistiowati.

"Konfirmasi untuk pencairan pada waktu itu, kurang lebih tahun 2002," tambah dia.

Namun, lagi-lagi, NCD yang diklaim senilai 28 juta dolar AS itu tidak bisa dicairkan BPPN.