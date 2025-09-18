Saksi Nikita Mirzani Beberkan Fakta Soal Produk Skincare Reza Gladys

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu saksi dari pihak Nikita Mirzani, Yosi, memberikan keterangan mengenai produk Reza Gladys dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (18/9).

Pihak Nikita Mirzani membawa saksi untuk memberikan keterangan yang dapat membuktikannya tidak bersalah.

Dalam kesaksiannya, Yosi mengungkapkan tentang produk skincare Reza Gladys yang menjadi akar permasalahan dari kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Nikita.

Yosi menyatakan ketidakpuasan terhadap produk Reza Gladys, karena dianggap tidak sesuai dengan klaim yang beredar.

Yosi mengawali keterangannya dengan menyatakan sempat ragu untuk mencoba produk tersebut karena harganya yang mahal.

"Awalnya saya percaya karena Reza Gladys seorang dokter, saya percaya," kata Yosi di dalam ruang sidang.

Namun, setelah menerima produk, Yosi merasa kecewa saat menemukan produk tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Harapan Yosi untuk mendapatkan hasil wajah yang putih, kencang dan berkilau pun langsung pupus.