Saksi Nikita Mirzani Ungkap Kekecewaan Tertipu Produk Reza Gladys

Nikita Mirzani dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (18/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta, Kamis (18/9).

Sidang tersebut menghadirkan empat orang saksi dari pihak terdakwa untuk memberikan keterangan yang meringankan Nikita.

Adapun deretan saksi di antaranya, Anti Qurotaayun, Fitria Ernawati, Sumarni, dan Yosi Puspitasari.

Para saksi yang dihadirkan menyatakan tidak mengenal Nikita Mirzani secara pribadi, selain informasi statusnya sebagai selebritas.

Yosi Puspitasari menjadi saksi pertama yang dimintai keterangan oleh Majelis Hakim dalam persidangan.

Pada kesempatan tersebut, Yosi mengungkapkan kekecewaan seusai merasa tertipu dengan salah produk kecantikan milik Reza Gladys, Glowing Booster Cell yang dibelinya.

Yosi mengaku membeli produk Reza Gladys pada Agustus 2023 dan mengetahui tidak ada label BPOM serta tanggal kedaluwarsa di kemasan.

Berselang waktu, Yosi tak sengaja bertemu dengan Nikita Mirzani di salah satu rumah makan kawasan Jakarta Selatan.

Sidang Nikita Mirzani menghadirkan empat orang saksi dari pihak terdakwa untuk memberikan keterangan.

