Saksikan Final Padel Asian Games 2026 Sekarang, Fitriani/Fadona Vs Tsukamoto/Tokumoto
jpnn.com - NAGOYA - Ganda atau pasangan putri Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati punya kans meraih emas padel Asian Games 2026.
Fitriani/Fadona sesaat lagi melakoni final ganda putri melawan duo Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang.
Anda bisa menyaksikan perjuangan Fitriani/Fadona melalui live streaming Vidio. Sekarang.
Sementara itu, pada perebutan perunggu, pasangan putri Indonesia Beatrice Gumulya/Novela Putria mengalahkan wakil Filipina Danna Abad/Joshea Malazarte dengan skor telak 6-0, 6-0.
"Rasanya sangat senang, karena main bagus, dominan, yang paling penting bisa menghasilkan yang terbaik buat Indonesia, pasti bangga banget," ujar Novela.
Beatrice/Novela tampil dominan sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 40 menit tersebut.
Pasangan Indonesia mampu menguasai permainan dan membatasi pasangan Filipina hanya meraih 18 poin, sementara Beatrice/Novela mengumpulkan 54 poin.
Sebelumnya, Beatrice/Novela gagal melaju ke final setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto dengan skor 1-6, 3-6. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Tim padel telah mendulang perunggu Asian Games 2026, kini terbuka peluang meraih emas. Saksikan sekarang.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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