Saksikan Final Padel Asian Games 2026 Sekarang, Fitriani/Fadona Vs Tsukamoto/Tokumoto

jpnn.com - NAGOYA - Ganda atau pasangan putri Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati punya kans meraih emas padel Asian Games 2026.

Fitriani/Fadona sesaat lagi melakoni final ganda putri melawan duo Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang.

Anda bisa menyaksikan perjuangan Fitriani/Fadona melalui live streaming Vidio. Sekarang.

Sementara itu, pada perebutan perunggu, pasangan putri Indonesia Beatrice Gumulya/Novela Putria mengalahkan wakil Filipina Danna Abad/Joshea Malazarte dengan skor telak 6-0, 6-0.

"Rasanya sangat senang, karena main bagus, dominan, yang paling penting bisa menghasilkan yang terbaik buat Indonesia, pasti bangga banget," ujar Novela.

Beatrice/Novela tampil dominan sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 40 menit tersebut.

Pasangan Indonesia mampu menguasai permainan dan membatasi pasangan Filipina hanya meraih 18 poin, sementara Beatrice/Novela mengumpulkan 54 poin.

Sebelumnya, Beatrice/Novela gagal melaju ke final setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto dengan skor 1-6, 3-6. (antara/jpnn)



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