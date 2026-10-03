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Saksikan Final Padel Asian Games 2026 Sekarang, Fitriani/Fadona Vs Tsukamoto/Tokumoto

Saksikan Final Padel Asian Games 2026 Sekarang, Fitriani/Fadona Vs Tsukamoto/Tokumoto
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Arena final ganda putri padel Asian Games 2026. Foto: tangkapan layar vidio

jpnn.com - NAGOYA - Ganda atau pasangan putri Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati punya kans meraih emas padel Asian Games 2026.

Fitriani/Fadona sesaat lagi melakoni final ganda putri melawan duo Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang.

Anda bisa menyaksikan perjuangan Fitriani/Fadona melalui live streaming Vidio. Sekarang.

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Sementara itu, pada perebutan perunggu, pasangan putri Indonesia Beatrice Gumulya/Novela Putria mengalahkan wakil Filipina Danna Abad/Joshea Malazarte dengan skor telak 6-0, 6-0.

"Rasanya sangat senang, karena main bagus, dominan, yang paling penting bisa menghasilkan yang terbaik buat Indonesia, pasti bangga banget," ujar Novela.

Beatrice/Novela tampil dominan sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 40 menit tersebut.

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Pasangan Indonesia mampu menguasai permainan dan membatasi pasangan Filipina hanya meraih 18 poin, sementara Beatrice/Novela mengumpulkan 54 poin.

Sebelumnya, Beatrice/Novela gagal melaju ke final setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto dengan skor 1-6, 3-6. (antara/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

Tim padel telah mendulang perunggu Asian Games 2026, kini terbuka peluang meraih emas. Saksikan sekarang.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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