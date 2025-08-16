Saksikan Pidato Kenegaraan Prabowo, Herman Deru: Sumsel Siap Menuju Indonesia Emas

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyaksikan momen bersejarah ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.

Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang mengikuti jalannya acara tersebut dari Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jumat (15/8).

Suasana khidmat dan penuh penghormatan pun terasa di ruang sidang DPRD Sumsel.

Semua peserta mengenakan pakaian resmi dan menyimak setiap rangkaian acara.

Sidang dibuka Ketua MPR Ahmad Muzani diikuti pidato pengantar Sidang Bersama oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Sebelum memasuki agenda utama, hadirin menyaksikan tayangan video berisi capaian awal pemerintahan Presiden Prabowo di berbagai sektor.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, pertahanan negara, serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Dia juga menyerukan pentingnya persatuan nasional di tengah tantangan global.