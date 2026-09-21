Sakura Blue Cafe, Destinasi Baru Menikmati Kopi dan Donat di Kemayoran

jpnn.com, JAKARTA - Sakura Blue Cafe resmi dibuka di Arena Lakeside Kemayoran, Jakarta, dengan mengusung konsep neighborhood Cafe yang menawarkan pilihan kopi, donat, pancake, serta makanan ringan untuk berbagai aktivitas sehari-hari.

Mengusung tagline “Crafted to Delight”, Sakura Blue Cafe menghadirkan donat bergaya Jepang, pancake, kopi small-batch, dan sejumlah makanan ringan dalam suasana yang hangat dan santai.

Head of Marketing Arena Group Rika Fardani mengatakan kehadiran kafe tersebut ditujukan untuk menjadi pilihan masyarakat Kemayoran dan sekitarnya.

“Kami ingin menjadi sebuah kafe yang bisa menjadi pilihan ketika ingin ngopi, makan donat, ngobrol santai, atau sekadar mencari tempat yang nyaman untuk menikmati waktu,” ujar Rika, dalam keterangannya, Senin (21/9).

Salah satu menu yang ditawarkan ialah donat dengan tekstur lembut dan ringan. Adonan donat menjalani proses cold fermentation selama 24 jam dan diproduksi dalam fresh batch setiap hari.

Varian yang tersedia antara lain Vanilla Custard, Matcha, Chocolate Custard, Butterscotch Glaze, Strawberry Sakura Glaze, dan Milk Chocolate Almond Glaze, serta French Cruller dengan berbagai pilihan rasa.

Dalam proses pembuatannya, Sakura Blue Cafe menggunakan sejumlah bahan pilihan, termasuk premium couverture chocolate untuk varian cokelat dan Valrhona Matcha untuk varian matcha.

Kafe tersebut juga menyediakan pancake yang dibuat berdasarkan pesanan dalam batch kecil setiap 10 menit, dengan pilihan Classic Soufflé Pancake, Cheese Fondue Pancake, dan Crispy Chicken Soufflé Pancake.