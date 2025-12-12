Sakura Square Kini Hadir di Green Bestari Park

jpnn.com, TANGERANG - PT Inti Mitbana Development, perusahaan joint venture antara Intiland dan Mitbana memperkenalkan Sakura Square, kawasan komersial dan gaya hidup terbaru di Green Bestari Park, melalui acara soft opening pada akhir November 2025.

Dirancang sebagai pusat aktivitas harian, rekreasi, dan interaksi komunitas, Sakura Square mengusung konsep 'One Hub, All Smiles' sebagai ruang modern yang nyaman untuk seluruh pengunjung.

Berada tepat di seberang klaster Green Casa, Tangerang, Sakura Square pada tahap pertama menghadirkan marketing gallery baru serta deretan ritel dan F&B yang dikurasi dalam sepuluh unit ruko premium.

Ruko dua lantai ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan komersial modern sekaligus menambah kenyamanan bagi warga dan pengunjung.

Untuk merayakan pembukaan pada 21–23 November 2025, dihadirkan berbagai aktivitas komunitas seperti workshop membuat matcha, permainan karnaval anak, kompetisi sugar glider yang bekerja sama dengan komunitas pecinta hewan, serta beragam kuliner dari food truck brand populer.

Ke depannya, tahap kedua Sakura Square akan menghadirkan clubhouse Green Bestari Park yang semakin memperkaya fasilitas gaya hidup dan rekreasi di township ini.

“Sakura Square kami rancang bukan hanya sebagai area komersial, tetapi sebagai pusat kegiatan yang menghadirkan kenyamanan, kebersamaan, dan keceriaan sejalan dengan visi ‘One Hub, All Smiles’. Ini adalah destinasi di mana masyarakat dapat berkumpul, menjelajah, dan menikmati pengalaman yang bermakna, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun momen rekreasi," kata Karolina Astaman, Direktur Utama PT Inti Mitbana Development.(chi/jpnn)