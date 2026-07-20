Sal Priadi Guncang Panggung Soundrenaline 2026, Bawakan Lagu dari Album Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sal Priadi meramaikan panggung kedua festival musik Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026, pada Minggu (19/7) malam.

Dalam penampilannya kali ini, pria 34 tahun tersebut menyanyikan lagu-lagu dari album pertamanya yang bertajuk 'Berhati'.

Mulai tampil di M Bloc Livehouse Stage pada pukul 21.15 WIB, Sal Priadi membuka penampilannya dengan lagu 'Nyala'.

Setelah menyanyikan lagu pertamanya, dia langsung menyapa para penonton yang ada di sana.

"Selamat malam soundrenaline. Malam ini saya akan menyanyikan lagu dari album pertama saya," ujar Sal Priadi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (19/7) malam.

Seusai menyapa dan berinteraksi dengan para penonton, dia melanjutkan penampilan dengan menyanyikan lagu 'Di Timur'.

Sal Priadi pun mengungkapkan kerinduannya terhadap lagu-lagu di album pertamanya tersebut.

Dia mengaku sudah lama tak membawakan lagu-lagu dari album pertamanya yang bertajuk 'Berhati' tersebut.