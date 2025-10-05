menu
Sal Priadi, Hindia, Hingga Bilal Indrajaya Meriahkan 'Musik Dari Rangga & Cinta'

Panggung Synchronize Festival 2025 hari kedua menghadirkan pertunjukan drama musikal bertajuk 'Musik Dari Rangga & Cinta'. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Panggung Synchronize Festival 2025 hari kedua menghadirkan pertunjukan drama musikal bertajuk 'Musik Dari Rangga & Cinta'.

Drama musikal tersebut merupakan sebuah persembahan megah yang melibatkan deretan musisi papan atas Tanah Air.

Dibuka dengan lagu Ku Bahagia, panggung Dynamic Stage kemudian diisi oleh penampilan syahdu dari Sal Priadi yang membawakan 'Bimbang' dan Andien yang menyanyikan lagu 'Denting'.

Tak berhenti di situ, Baskara Putra atau Hindia membawakan lagu Tentang Seseorang, yang memukau para penonton.

Suara riuh penonton menggema tatkala El Putra Sarira dan Leya Princy, pemeran Rangga & Cinta menyanyikan 'Suara Hati Seorang Kekasih,' yang dilanjutkan dengan adegan ikonik di bandara.

"Kamu enggak jadi pergi kan?" tanya Leya sang pemeran Cinta.

"Saya harus pergi. Baca halaman terakhir," jawab Rangga, yang dialognya disambut riuh penonton.

Pertunjukan dilanjutkan dengan lagu Ost. Rangga & Cinta yang dibawakan Bilal Indrajaya dan Andien.

