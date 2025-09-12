Sal Priadi Segera Gelar Memomemoria 2025
jpnn.com, JAKARTA - Sal Priadi siap menggelar kembali Memomemoria, sebuah festival multidisiplin melibatkan banyak cabang kesenian yang unik.
Memomemoria, pertama kali diselenggarakan pada 2023, untuk merayakan debut album penuhnya, Berhati.
Pertunjukan dua malam yang digelar di PFN Heritage itu berhasil memantik banyak memori personal di dalam diri para pengunjung.
“Idenya selalu tinggal dan berkembang. Itu kenapa kemudian ia diperluas dan menjadi sebuah rangkaian festival di tahun ini. Akan ada beberapa elemen baru juga di dalamnya,” ungkap Sal Priadi.
Memomemoria 2025 akan berlangsung tiga hari yakni pada 24, 25 dan 26 Oktober 2025.
Sal Priadi memilih lokasi yang masih sama, PFN Heritage di Jakarta Timur.
Memomemoria 2025, merupakan festival multidisipliner yang menghadirkan rangkaian pertunjukan, instalasi partisipatif, musik, sinema, dan diskusi publik.
Festival dirancang untuk menciptakan pengalaman imersif yang membangun hubungan personal antara pengunjung, seniman, dan ruang.
