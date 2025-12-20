menu
Salah Satu Tersangka Kasus Pemerasan Kabur saat OTT KPK

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPk Asep Guntur Rahayu (kiri depan) bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan depan) saat menunjukkan dua tersangka kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara, yakni (kiri-kanan) Asis Budianto dan Albertinus Parlinggoman Napitupulu, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Foto: ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com - JAKARTA – Tri Taruna Fariadi (TAR), salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025-2026, melarikan diri alias kabur.

Pria yang menduduki jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, itu kabur saat operasi tangkap tangan (OTT), sehingga belum ditahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Tri Taruna masih kabur dan belum menyerahkan diri setelah diminta kooperatif pasca-OTT.

“Tadi disebutkan bahwa ditetapkan tiga orang tersangka, tetapi yang tadi ditampilkan dan kemudian ditahan oleh kami itu baru dua karena yang satunya masih dalam pencarian. Tentunya kami berharap kepada yang bersangkutan kooperatif dan segera menyerahkan diri untuk mengikuti proses hukum selanjutnya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12).

Asep menjelaskan langkah selanjutnya yang akan ditempuh KPK ialah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap Tri Taruna.

“Sampai sore kemarin (Jumat, 19/12) masih kami proses, ya. Pagi nanti (Sabtu, 20/12) kami sampaikan,” katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT kesebelas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel, pada 18 Desember 2025.

Pada 19 Desember 2025, KPK mengumumkan menangkap enam orang dalam OTT tersebut, termasuk Kepala Kejari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, dan Kasi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto.

