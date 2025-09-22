Salah Tangkap, 2 Polisi Aniaya Warga

jpnn.com, AMBON - Elvis Vinus Fautngil menjadi korban salah tangkap polisi.

Elvis dituduh menjadi pelaku pembacokan di samping Hotel di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) pada Sabtu (20/9/2025).

Menurut pengakuan sepupu korban, Fredy Wenehen, Elvis dijemput paksa oleh sejumlah anggota polisi berpakaian preman dan dibawa ke Mapolres Malra.

Baca Juga: Tahanan Tewas Dianiaya di Polsek Genuk Jateng

"Dia dituduh terlibat dalam kasus pembacokan. Padahal, pelaku sebenarnya bukan dirinya," katanya.

Selama dalam penahanan, Elvis mengaku dianiaya oleh dua oknum polisi, Bripda Paet Rahalus dan Bripda Devian.

Korban dipukul menggunakan tongkat T dan ditampar berulang kali.

Baca Juga: 2 Mantan Polisi Terdakwa Pembunuh Tahanan Ini Dituntut 15 Tahun Penjara

"Penganiayaan ini dilakukan untuk memaksa korban mengaku sebagai pelaku," katanya.

Akibatnya Elvis mengalami luka lebam parah di kedua pahanya dan kini masih dalam kondisi trauma.