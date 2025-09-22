menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Salah Tangkap, 2 Polisi Aniaya Warga

Salah Tangkap, 2 Polisi Aniaya Warga

Salah Tangkap, 2 Polisi Aniaya Warga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolres Malra, AKBP Rian Suhendi. (ANTARA/Istimewa)

jpnn.com, AMBON - Elvis Vinus Fautngil menjadi korban salah tangkap polisi.

Elvis dituduh menjadi pelaku pembacokan di samping Hotel di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) pada Sabtu (20/9/2025).

Menurut pengakuan sepupu korban, Fredy Wenehen, Elvis dijemput paksa oleh sejumlah anggota polisi berpakaian preman dan dibawa ke Mapolres Malra.

Baca Juga:

"Dia dituduh terlibat dalam kasus pembacokan. Padahal, pelaku sebenarnya bukan dirinya," katanya.

Selama dalam penahanan, Elvis mengaku dianiaya oleh dua oknum polisi, Bripda Paet Rahalus dan Bripda Devian.

Korban dipukul menggunakan tongkat T dan ditampar berulang kali.

Baca Juga:

"Penganiayaan ini dilakukan untuk memaksa korban mengaku sebagai pelaku," katanya.

Akibatnya Elvis mengalami luka lebam parah di kedua pahanya dan kini masih dalam kondisi trauma.

Elvis Vinus Fautngil menjadi korban salah tangkap polisi setelah dituduh sebagai pelaku pembacokan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI