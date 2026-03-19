Salat Id di Balai Kota Semarang Tunggu Sidang Isbat, Ini Susunan Acaranya
jpnn.com, SEMARANG - Salat Idulfitri 1447 Hijriah berjamaah akan digelar di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk pelaksanaannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang masih menunggu sidang isbat Kementerian Agama pada Kamis (19/3) sore.
Nantinya, K.H. Gus In' Amuzzahidin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo bertindak selaku imam dan khatib dalam salat Idulfitri tersebut.
"Kami mengundang seluruh warga Kota Semarang untuk hadir dan melaksanakan Salat Idulfitri bersama di Balai Kota. Ini adalah momen bagi kita semua untuk kembali fitri dan memperkuat rasa kebersamaan sebagai satu keluarga besar warga Semarang," ujar Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Kamis (19/3).
Rangkaian acara akan dimulai pukul 06.00 WIB dengan pelaksanaan salat Idulfitri dan khotbah hingga pukul 07.00 WIB.
Seusai salat id akan dilanjutkan dengan sesi silaturahmi warga lokal atau open house bersama Wali Kota Semarang hingga pukul 08.00 WIB.
"Mangga warga masyarakat di sekitar balai kota maupun yang tinggal di kota Semarang silakan datang dan melaksanakan salat Idulfitri di halaman balai kota," ujarnya.
"Saya berharap momentum Hari Raya Idulfitri ini membawa berkah dan kebahagiaan bagi kita semua serta menumbuhkan semangat untuk terus membangun Kota Semarang menjadi semakin hebat," ujar Politikus PDI Perjuangan itu. (ink/jpnn)
- Fitur Grup Transfer di wondr by BNI Bikin Kirim THR ke Keluarga Lebih Mudah, Ini Caranya
- Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Dirjen Bea Cukai Tekankan Layanan Humanis dan Maksimal
- Menjelang Idulfitri, Pasokan Sembako Dipastikan Aman dan Harga Terkendali
- Muhammadiyah Jabar Salat Id Jumat Besok, Ini Lokasi dan Jadwalnya
- Ketua DPD RI Imbau Semua Pihak Menahan Diri di Tengah Eskalasi Konflik Global
- Info dari Kemenag soal 1 Syawal dan 117 Pos Pemantauan Hilal