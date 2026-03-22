jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Dr. H Herman Deru melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah Tahun 2026 di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Sabtu (21/3/2026) pagi.

Gubernur HD hadir bersama Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Feby Deru, Staf Ahli TP PKK Provinsi Sumsel Lidyawati Cik Ujang, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Herman Deru mengajak masyarakat, khususnya umat Islam untuk terus mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid sebagai bentuk pengagungan kepada Allah SWT.

Dia juga mengajak seluruh jemaah untuk selalu bersyukur atas nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga dapat melaksanakan Salat Idulfitri bersama.

Selain itu, dia mengingatkan agar umat Islam senantiasa melantunkan selawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi seluruh umat.

Menurut Herman Deru, dalam kehidupan sehari-hari manusia sering merasa kurang jika membandingkan diri dengan orang yang berada di atas.

Namun, ketika melihat orang yang berada di bawah, akan terasa betapa besar nikmat yang telah diberikan Allah SWT.

Melalui momentum Idulfitri 1447 H/2026 M, Gubernur Herman Deru atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah serta mendoakan agar seluruh amal ibadah selama Ramadan diterima Allah SWT.