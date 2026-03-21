Salat Idulfitri 1447 H di Lapas Narkotika, Ammar Zoni di Saf Depan

Aktor Ammar Zoni (empat dari kiri) terlihat mengikuti salat Idul Fitri 1447 H di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (21/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni terlihat mengikuti salat Idulfitri 1447 H di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (21/3). 

Pantauan JPNN, Ammar Zoni terlihat mengenakan gamis pria berwana putih lengkap dengan peci yang berwarna sama. Dia terlihat salat berada di saf paling depan.

Ammar Zoni terlihat khusyuk saat melaksanakan salat ied. Selain itu, salat itu juga diikuti oleh rarusan warga binaan lainnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penuh makna bagi Warga Binaan yang menjalani masa pembinaan di dalam Lapas Narkotika Cipinang.

Sejak pagi, suasana khidmat sudah terasa di lingkungan Lapas Narkotika Cipinang. 

Dengan mengenakan pakaian terbaik yang tersedia, Warga Binaan berbondong-bondong menuju lapangan utama untuk mengikuti salat ied berjamaah. 

Para Pegawai Lapas turut serta dalam salat ini, menciptakan nuansa kebersamaan yang erat antara Petugas dan Warga Binaan.

Seusai salat, seluruh peserta saling berjabat tangan dan bermaafan. Momen ini begitu mengharukan, terutama bagi Warga Binaan yang tak bisa merayakan lebaran bersama keluarga di rumah. 

