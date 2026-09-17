Salesforce Kenalkan Agen AI Teranyar, Dirancang untuk Tangani Beragam Pekerjaan

jpnn.com, JAKARTA - Salesforce memperkenalkan portofolio terbaru agen kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk menangani pekerjaan bernilai tinggi di berbagai fungsi bisnis.

Agen AI tersebut mencakup bidang penjualan, layanan pelanggan, perdagangan, pengalaman karyawan, hingga operasional back office.

Portofolio itu dirancang terhubung dengan solusi Customer 360 milik Salesforce, sehingga agen dapat memanfaatkan konteks data pelanggan dan proses bisnis perusahaan.

Salesforce menyebut pengalaman selama dua tahun terakhir dalam mendampingi pelanggan menerapkan ribuan agen AI menghasilkan 7 miliar Agentic Work Units (AWUs) melalui Agentforce dan Slack.

Sebanyak 3,2 miliar AWUs di antaranya dihasilkan pada kuartal kedua.

“Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa agen AI membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menjawab pertanyaan,” tulis keterangan Salesforce yang diterima JPNN.com, Kamis (17/9).

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Salesforce mejelaskan bahwa agen AI itu diklaim bisa memahami tugas, bekerja lintas fungsi bisnis, dan terus bergerak menuju tujuan bisnis ketika menghadapi pekerjaan yang kompleks.

Salesforce kini menyediakan sejumlah agen AI siap pakai yang dapat langsung digunakan perusahaan tanpa harus membangun sistem dari awal.