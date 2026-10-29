Salib Merah Besar di Tengah Kerumunan Aksi Demo 28 Oktober, Siapa yang Memikulnya?

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah salib merah dengan ukuran besar yang diusung peserta aksi demo Indonesia Sadar menarik perhatian masyarakat di Bundaran HI Jakarta pada Rabu (28/10).

Tak biasanya ada atribut salib dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di Indonesia. Atribut salib merah itu serupa dengan simbol dalam tayangan kontroversial dokumenter Pesta Babi, terkait perlawanan masyarakat adat Papua melawan eksploitasi alam oleh oligarki.

Salib merah yang mencolok itu dibawa oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Mereka memikul salib merah itu sepanjang jalan.

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Salib merah yang diarak mahasiswa PMKRI merupakan simbol penderitaan, solidaritas, dan harapan akan keadilan.

Salib merah yang diusung menuju lokasi unjuk rasa di aksi Indonesia Sadar 28 Oktober 2026. Foto: dok akun PMKRI

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Dilansir dari akun resmi PMKRI Nasional disebutkan salib mengingatkan pada penderitaan manusia sekaligus panggilan untuk berdiri bersama mereka yang mengalami ketidakadilan dan terpinggirkan.

Dalam konteks aksi Pengurus Pusat PMKRI bersama masyarakat, salib merah bisa menjadi simbol suara hati nurani yang mengajak pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk tidak menutup mata terhadap persoalan rakyat.