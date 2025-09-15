Saling Rujak
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - TEPUK tangan dan tawa saling menggema di Bidakara, padahal forum itu seharusnya amat serius: membahas transformasi ekonomi nasional.
Pembicara utamanya pun pejabat yang seharusnya pendiam: menteri keuangan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat tampil di GREAT Institute.--
Akan tetapi yang jadi menteri sekarang Purbaya Yudhi Sadewa –yang Anda sudah tahu, sulit diajak menyembunyikan pikiran.
Ia pun tetap bicara polos, termasuk membuka peristiwa awal bagaimana ia dikenal oleh Presiden Prabowo Subianto.
Waktu itu Prabowo sudah menjadi presiden. Ekonomi sangat lesu.
Purbaya menilai keadaan sudah gawat. Presiden Prabowo bisa jatuh.
Namun ia tidak kenal Prabowo. Ia ingat pernah memberi masukan cara mengatasi kelesuan ekonomi ke dua presiden sebelumnya: SBY dan Jokowi.
Purbaya pun ke Solo. Ia menghadap Jokowi. Meski tidak lagi menjabat, Presiden Jokowi bisa diminta menyampaikan pikirannya ke Presiden Prabowo.
