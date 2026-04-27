Saling Tampar Dengan Ratu Sofya di Film Terbaru, Givina: Saya Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Givina menceritakan pengalaman unik sekaligus tak terlupakan ketika syuting film The Bell: Panggilan Untuk Mati.

Dalam film horor tersebut terdapat satu adegan yang menampilkan Givina yang berperan sebagai Saidah, dengan Ratu Sofya sebagai Airin, melakoni saling tampar.

Givina mengaku, dirinya dan Ratu Sofya sudah janjian sebelumnya saat hendak melakoni adegan tersebut.

"Ada adegan baku hantam tipis-tipis antara Saidah dan Airin. Sebenarnya waktu di lokasi tuh lucunya kami sudah janjian ya kalau nggak salah. Kami sudah janjian, 'Nanti kamu tampar ke sini, aku bla bla bla'. Sudah dong, berarti kan teknis ya ketika adegan," ujar Givina di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Akan tetapi, intensitas emosi yang cukup tinggi membuat mereka terlalu mendalami peran.

Namun, dia mengaku sempat kaget saat take adegan saling tampar tersebut. Begitu pula pemain lain yang melihatnya.

"Ternyata kayaknya kami terlalu mendalami ya, emosional. That's why ketika ditampar sama Airim, Bap! Saya kaget," kata Givina.

"Bisma juga kaget. Dokter Usman juga kaget. Jadi kami kayak, 'Oke, tampar balik', itu dari hati deh kayaknya saya, aku juga agak lupa," sambungnya.