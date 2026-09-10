SalingJaga Keluarga Wujudkan Asuransi Jiwa Syariah Inklusif

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa (SalingJaga Keluarga) berkomitmen menghadirkan perlindungan finansial yang terjangkau, transparan, dan mudah diakses.

Direktur SalingJaga, Eriawan Indra melalui sistem klaim berbasis digital, SalingJaga Keluarga memastikan proses pengajuan santunan dapat dijangkau dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Indra, sebagai asuransi jiwa syariah, SalingJaga mengusung semangat tolong-menolong (takaful) dengan menjaga prinsip transparansi.

“Seluruh peserta dapat memantau penggunaan dana bersama, rincian klaim, hingga data anggota yang terbantu secara terbuka melalui aplikasi SalingJaga maupun situs salingjaga.com,” jelas Eriawan, Kamis (10/9).

Dengan iuran kontribusi yang sangat terjangkau mulai dari Rp60 ribuan per tahun, kepemilikan asuransi jiwa kini bukan lagi hal yang rumit atau mahal.

"Kami ingin mematahkan anggapan bahwa asuransi itu mahal dan sulit dijangkau. SalingJaga Keluarga hadir agar siapa saja, tanpa terkecuali, memiliki akses perlindungan finansial yang mudah, cepat, dan menenangkan," ungkap Eriawan.

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Pengalaman tersebut dirasakan langsung oleh Maesaroh (58), pedagang kecil asal Cikarang, Jawa Barat, yang baru saja kehilangan suaminya, almarhum Endang. Setelah kepergian sang suami, Maesaroh baru mengetahui almarhum telah menyiapkan perlindungan jiwa melalui Asuransi SalingJaga Keluarga.

Proses klaim kemudian dilakukan secara digital.