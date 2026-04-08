Salma Markets Raih Gelar Best STP Forex Broker 2026

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan broker forex Salma Markets meraih penghargaan “Best STP Forex Broker 2026” dalam ajang Forex Brokers Award 2026 yang diselenggarakan oleh fxdailyinfo.com.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja perusahaan dalam menghadirkan layanan trading yang dinilai unggul di tingkat global.

Chief Commercial Officer Salma Markets Annie Luong, menyatakan bahwa capaian ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengedepankan inovasi dan transparansi.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya perusahaan dalam menghadirkan pengalaman trading yang optimal bagi para pengguna.

Salma Markets dinilai mampu menghadirkan ekosistem trading yang stabil dan efisien melalui penerapan sistem Straight Through Processing (STP).

Sistem tersebut memungkinkan eksekusi order dilakukan secara langsung ke penyedia likuiditas tanpa melalui intervensi dealing desk.

Pendekatan ini dinilai meningkatkan transparansi serta memberikan harga pasar yang lebih kompetitif bagi trader.

Perusahaan juga terus melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi guna mendukung kecepatan dan stabilitas platform trading.