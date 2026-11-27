jpnn.com, JAKARTA - Merek perawatan rambut Tsubaki menghadirkan Salon de Tsubaki - Hair Beauty x Fashion di The Dome, Senayan Park, Jakarta pada Kamis (26/11).

Salon de Tsubaki merupakan sebuah perayaan yang mempertemukan keindahan rambut dan kreativitas fashion melalui kolaborasi bersama ESMOD Jakarta, NY Brand by Novita Yunus serta hair expert Marco Nicholas.

Konsep Salon de Tsubaki Hair Beauty x Fashion menempatkan rambut yang terawat sebagai fondasi kecantikan wanita.

Terinspirasi dari bunga Camellia sebagai ikon Tsubaki, serta Camellia Oil Force yang membantu merawat dan menutrisi rambut, Tsubaki membawa Japanese salon-quality hair care untuk menjaga rambut tetap sehat, indah, dan berkilau.



“Melalui Salon de Tsubaki Hair Beauty x Fashion, kami ingin menunjukkan bahwa rambut sehat dan terawat adalah bagian penting dari keseluruhan penampilan. Untuk mewujudkannya, Tsubaki menghadirkan hair care expertise Marco Nicholas, yang berbagi cara mendapatkan rambut sehat, indah, dan berkualitas salon Jepang dengan rangkaian produk Tsubaki,” ungkap Stevie Alexandra, Group Brand Manager Fine Today Indonesia dalam keterangan resmi.

Perspektif mengenai hubungan rambut dan fashion juga diperkuat oleh hair care expert Marco Nicholas, pemilik Jakarta Salon di Batam, Kepulauan Riau, yang turut menjadi pembicara dalam konferensi pers Salon de Tsubaki Hair Beauty x Fashion.

Menurut Marco, kondisi rambut merupakan salah satu faktor penting yang menentukan bagaimana sebuah gaya dapat ditampilkan. Pemahaman terhadap tekstur, gerakan alami, dan kondisi rambut membantu hairstylist menentukan pendekatan styling yang sesuai, sehingga hasil akhirnya tetap mempertahankan karakter alami rambut.



“Rambut yang siap tampil di runway tidak selalu berarti harus ditata secara rumit. Ketika kondisi rambut terjaga, kilau dan gerakan alaminya justru bisa menjadi bagian paling kuat dari sebuah look. Bagi saya, styling kemudian berperan untuk bekerja bersama karakter rambut tersebut, bukan menutupinya,” jelas Marco.

Filosofi tersebut diterjemahkan melalui The Awakening, segmen pembuka Salon de Tsubaki yang menghadirkan lima peserta terpilih dari rangkaian aktivasi digital Tsubaki bersama AGAIN Coffee & Sound.

Melalui proses konsultasi, perawatan, dan penataan rambut yang dipersonalisasi, para peserta diajak mengeksplorasi keindahan alami rambut mereka sebagai bagian dari ekspresi diri.