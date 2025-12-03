Salsabila Amiradana Jadikan Sirnas Premier 2025 sebagai Momentum Kebangkitan
jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis pratama Pelatnas Cipayung, Salsabila Amiradana mengawali perjuangan di Sirnas Premier 2025 dengan kemenangan.
Tunggal putri kelahiran 7 Januari 2007 itu melangkah ke perempat final setelah mengalahkan wakil dari Shamrock, Yulia Yosephin Susanto dengan skor 21-14, 21-18 di GOR Tanjung Priok, Rabu (3/12).
Pemain asal PB Djarum itu mengaku tertantang seusai tampil di level sirkuit nasional.
Dengan pengalaman sebagai pemain Pelatnas Cipayung, finalis Seleknas 2025 itu bertekad memberikan pembuktian.
“Tekanan pasti ada, bukan hanya di sirnas tetapi juga di semua pertandingan yang saya mengikuti pertandingan,” ungkap Salsabila.
Salsabila Amiradana sejauh ini sudah mendapatkan kepercayaan untuk turun di Badminton Asia Junior Championships serta BWF World Junior Championships membela Indonesia.
Dari turnamen individu penampilannya belum konsisten setelah di dua turnamen pada Indonesia Masters Super 100 di Medan dan Yogyakarta hanya bertahan sampai 32 besar.
Dengan tampil di Sirnas Premier 2025 diharapkan Salsabila Amiradana bisa menemukan kepercayaan diri dan konsistensi.
Salsabila Amiradana menjadikan ajang Sirnas Premier 2025 untuk membangkitkan kepercayaan diri dan menemukan bentuk permainan terbaik
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sirnas Premier 2025 Ketat Sejak Awal, Pemain Unggulan Masih belum Tertahan
- Ghina Khairani Guniandi Melaju Mulus ke 16 Besar Sirnas Premier 2025
- Sirnas Premier 2025 Berikan Pengalaman Atlet & Ofisial Setara Turnamen Level International Series
- Sirnas Premier 2025 Semarak dengan Kehadiran Penggawa Pelatnas Cipayung & Pemain Veteran
- Di Balik Target Dua Emas SEA Games 2025, PBSI Bongkar Strategi
- BNI Hadirkan Akses Eksklusif ke wondr BrightUp Cup 2025, Buy 1 Get 2