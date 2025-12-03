Salsabila Amiradana Jadikan Sirnas Premier 2025 sebagai Momentum Kebangkitan

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis pratama Pelatnas Cipayung, Salsabila Amiradana mengawali perjuangan di Sirnas Premier 2025 dengan kemenangan.

Tunggal putri kelahiran 7 Januari 2007 itu melangkah ke perempat final setelah mengalahkan wakil dari Shamrock, Yulia Yosephin Susanto dengan skor 21-14, 21-18 di GOR Tanjung Priok, Rabu (3/12).

Pemain asal PB Djarum itu mengaku tertantang seusai tampil di level sirkuit nasional.

Baca Juga: Tunggal Putri Pratama Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025 Super 100

Dengan pengalaman sebagai pemain Pelatnas Cipayung, finalis Seleknas 2025 itu bertekad memberikan pembuktian.

“Tekanan pasti ada, bukan hanya di sirnas tetapi juga di semua pertandingan yang saya mengikuti pertandingan,” ungkap Salsabila.

Salsabila Amiradana sejauh ini sudah mendapatkan kepercayaan untuk turun di Badminton Asia Junior Championships serta BWF World Junior Championships membela Indonesia.

Baca Juga: Live Streaming Final Ideal Tunggal Putri Japan Open 2025

Dari turnamen individu penampilannya belum konsisten setelah di dua turnamen pada Indonesia Masters Super 100 di Medan dan Yogyakarta hanya bertahan sampai 32 besar.

Dengan tampil di Sirnas Premier 2025 diharapkan Salsabila Amiradana bisa menemukan kepercayaan diri dan konsistensi.