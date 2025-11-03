Salurkan 380 Ribu Porsi Makanan Kucing, Whiskas Raih Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia diklaim memiliki populasi kucing terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah mencapai sekitar 22 juta ekor.

Namun, banyak pemilik kucing masih memberikan makanan rumahan seperti nasi dan ikan, yang tidak mencukupi kebutuhan nutrisi kucing secara lengkap.

Melihat hal tersebut, merek makanan kucing WHISKAS melakukan aksi dengan memberikan makanan di seluruh Nusantara.

Kegiatan itu mendapat pengakuan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori “Pemberian Pakan Kucing Terbanyak dalam Waktu Satu Tahun.”

Rekor ini didasarkan pada data Mars Petcare Indonesia mengenai distribusi lebih dari 380 ribu porsi makanan kucing WHISKAS Pouch melalui program pembagian sampel nasional yang berlangsung dari Januari 2024 hingga Januari 2025.

Penghargaan tersebut diberikan secara resmi dalam ajang Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2025 di ICE BSD, yang mengusung tema “Pawty in the Park.”

“Prestasi ini bukan sekadar rekor nasional, melainkan bukti nyata komitmen WHISKAS untuk menyediakan nutrisi lengkap dan seimbang bagi kucing kesayangan para pemilik hewan peliharaan di seluruh Indonesia,” ujar Direktur MURI, Osmar Semesta Susilo, Senin (3/11).

Sementara itu, General Manager Mars Petcare Indonesia, Dr. Susan Wan menjelaskan pentingnya memahami kebutuhan nutrisi spesifik kucing.