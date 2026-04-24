Salurkan Baksos, Majelis Muballighin Indonesia Dorong Persatuan Bangsa
jpnn.com, JAKARTA - Majelis Muballighin Indonesia memberikan dukungan sosial kepada masyarakat lewat penyaluran bantuan pada Selasa (21/4) dan Jumat (24/4).
Ketum Majelis Muballighin Indonesia K.H Mujib Khudori menyatakan menggerakan seluruh pengurus baik pengurus pusat dan daerah untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat sekitar.
“Selain itu juga kegiatan ini merupakan anjuran dari perintah Allah dan Rasul tentang pentingnya berbagi,” kata Mujib dalam keteranganya di Jakarta, Jumat.
Dia megatakan seperti yg tertuang dalam surah An Nisa ayat 114: “Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.
“Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar,” ungkap Mujib menukil Surah An Nisa ayat 114.
Selain itu, Mujib juga mengajak semua pengurus untuk menjaga keutuhan bangsa.
“Menjaga dan mengawal kepemimpinan presiden Prabowo Subianto dan Gibran selesai sesuai masa jabatanya,” kata Mujib.
Kegiatan baksos juga dilakukan oleh organsasi sayap Muballighin Indonesia, Santri Muda Nusantara (SAMUDRA).
Majelis Muballighin Indonesia memberikan dukungan sosial kepada masyarakat lewat penyaluran bantuan pada Selasa (21/4).
