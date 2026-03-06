Salurkan Bantuan Rp 200 Juta untuk 1.000 Anak Yatim, Direktur Sido Muncul Beri Pesan Menyentuh

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan menyalurkan santunan senilai Rp200 juta kepada 1.000 anak yatim di Jakarta.

Langkah tersebut menjadi bagian dari rangkaian syukur perusahaan menjelang usianya yang ke-75 pada November, mendatang.

Direktur Sido Muncul, Dr. (H.C) Irwan Hidayat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan dari 15 yayasan atau panti asuhan, dan disaksikan oleh Lurah Cipete Selatan, Supriono.

Baca Juga: Sido Muncul Berikan Kebahagiaan Melalui Operasi Gratis untuk Ratusan Pasien Katarak di RS Maranatha Bandung

Setiap anak dipastikan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 200 ribu untuk membantu kebutuhan mereka, khususnya dalam menyambut hari raya di bulan suci Ramadan.

Dalam sambutannya di depan anak-anak yatim, Irwan Hidayat tidak hanya memberikan materi, tetapi juga membagikan filosofi hidup mengenai pentingnya akal budi.

Irwan menekankan keberhasilan Sido Muncul hingga saat ini bukan sekadar karena kepintaran teknis atau IQ yang tinggi.

"Tetapi yang membuat Sido Muncul jadi seperti hari ini adalah akal budi. Akal budi itu hukumnya cuma satu. Perbuatlah seperti engkau ingin diperlakukan. Sudah itu saja," ujar Irwan Hidayat di kantornya, Cipete Raya, Jakarta Selatan, Kamis (5/3).

Irwan menjelaskan prinsip tersebut diterapkannya dalam segala lini bisnis, mulai dari produksi jamu hingga pembangunan properti.