menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Salurkan Berbagai Bantuan, PNM Hidupkan Literasi Anak di TBM Kolong Ciputat

Salurkan Berbagai Bantuan, PNM Hidupkan Literasi Anak di TBM Kolong Ciputat

Salurkan Berbagai Bantuan, PNM Hidupkan Literasi Anak di TBM Kolong Ciputat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendukung kegiatan sosial di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kolong Ciputat. Foto dok PNM

jpnn.com, CIPUTAT - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendukung kegiatan sosial di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kolong Ciputat.

Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Aksara yang digagas oleh komunitas cinta pustaka sebagai wujud nyata mendukung generasi penerus yang cinta belajar.

Dalam kegiatan tersebut, PNM menyalurkan bantuan berupa buku bacaan gratis, alat tulis, alat mewarnai, hadiah perlombaan, hingga makanan bergizi.

Baca Juga:

Dukungan ini diharapkan bisa menumbuhkan minat baca sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagianak-anak.

PNM percaya bahwa akses pendidikan dan literasi yang baik akan menjadifondasi kuat dalam membangun masa depan bangsa.

Antusiasme terlihat jelas dari 85 anak peserta dengan rentang usia 6 hingga 15 tahun yang mengikuti kegiatan ini.

Baca Juga:

Didampingi oleh 6 orang pengelola TBM Kolong, mereka terlibataktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari membaca bersama hingga lomba pembacaan puisi.

PNM memandang kebahagiaan anak-anak tersebut sebagai bukti nyata bahwa kepedulian sederhana mampu memberikan dampak besar bagi semangat belajar.

Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam mendukung peningkatan akses pendidikan dan literasi masyarakat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI