Salurkan Berbagai Bantuan, PNM Hidupkan Literasi Anak di TBM Kolong Ciputat
jpnn.com, CIPUTAT - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendukung kegiatan sosial di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kolong Ciputat.
Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Aksara yang digagas oleh komunitas cinta pustaka sebagai wujud nyata mendukung generasi penerus yang cinta belajar.
Dalam kegiatan tersebut, PNM menyalurkan bantuan berupa buku bacaan gratis, alat tulis, alat mewarnai, hadiah perlombaan, hingga makanan bergizi.
Dukungan ini diharapkan bisa menumbuhkan minat baca sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagianak-anak.
PNM percaya bahwa akses pendidikan dan literasi yang baik akan menjadifondasi kuat dalam membangun masa depan bangsa.
Antusiasme terlihat jelas dari 85 anak peserta dengan rentang usia 6 hingga 15 tahun yang mengikuti kegiatan ini.
Didampingi oleh 6 orang pengelola TBM Kolong, mereka terlibataktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari membaca bersama hingga lomba pembacaan puisi.
PNM memandang kebahagiaan anak-anak tersebut sebagai bukti nyata bahwa kepedulian sederhana mampu memberikan dampak besar bagi semangat belajar.
Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam mendukung peningkatan akses pendidikan dan literasi masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pojok Literasi Kak Rara Bersama PIK2 Ajak 36 Anak Majelis Ta’lim Buka Harapan Lewat Outing
- PNM Perkuat Pemberdayaan Perempuan Lewat Orange Bond dan Mekaar
- PNM Beri Reward Kepada Puluhan Karyawan Terbaik Berangkat ke Eropa Hingga Umroh
- Ini Motif Pembunuhan Mbak HJ yang Ditemukan Nyaris Tanpa Busana
- Menko Pemberdayaan Masyarakat & Kementerian UMKM Perkuat Legalitas Nasabah PNM
- BBW Books di Palembang Resmi Dibuka, Sediakan 1 Juta Buku Baru