Salurkan Berbagai Bantuan, PNM Hidupkan Literasi Anak di TBM Kolong Ciputat

jpnn.com, CIPUTAT - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendukung kegiatan sosial di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kolong Ciputat.

Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Aksara yang digagas oleh komunitas cinta pustaka sebagai wujud nyata mendukung generasi penerus yang cinta belajar.

Dalam kegiatan tersebut, PNM menyalurkan bantuan berupa buku bacaan gratis, alat tulis, alat mewarnai, hadiah perlombaan, hingga makanan bergizi.

Dukungan ini diharapkan bisa menumbuhkan minat baca sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagianak-anak.

PNM percaya bahwa akses pendidikan dan literasi yang baik akan menjadifondasi kuat dalam membangun masa depan bangsa.

Antusiasme terlihat jelas dari 85 anak peserta dengan rentang usia 6 hingga 15 tahun yang mengikuti kegiatan ini.

Didampingi oleh 6 orang pengelola TBM Kolong, mereka terlibataktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari membaca bersama hingga lomba pembacaan puisi.

PNM memandang kebahagiaan anak-anak tersebut sebagai bukti nyata bahwa kepedulian sederhana mampu memberikan dampak besar bagi semangat belajar.