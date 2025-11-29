menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Salurkan Pakaian Layak, PNM Hadirkan Program RE3 Dari Karyawan Untuk Masyarakat

Salurkan Pakaian Layak, PNM Hadirkan Program RE3 Dari Karyawan Untuk Masyarakat

Salurkan Pakaian Layak, PNM Hadirkan Program RE3 Dari Karyawan Untuk Masyarakat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyalurkan sebanyak 600 kilogram pakaian layak pakai melalui Program RE3 (Reduce, Re-love, Restyle). Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyalurkan sebanyak 600 kilogram pakaian layak pakai melalui Program RE3 (Reduce, Re-love, Restyle).

Hal ini sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan yang mengusung prinsip 3P (People, Planet, Profit).

Program ini menjadi wujud nyata kontribusi Insan PNM dalam memperpanjang siklus hidup pakaian sekaligus menghadirkan manfaat sosial langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga:

Melalui Aksi RE3, pakaian ini sampai ke warga Kampung Nelayan Cililitan, Yayasan ODGJ Al Fajar Berseri Bekasi, Gubug Ngaji Bantar Gerbang, hingga Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Melalui penyaluran ini, PNM menyaksikan bagaimana pakaian yang semula tersimpan kembali memiliki makna baru bagi para penerima.

Salah satu penerima manfaat, Ratna Wiyah, mengungkapkan pakaian yang diterimanya sangat membantu kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Baca Juga:

Dia merasa terharu karena bantuan tersebut datang dalam kondisi layak dan masih sangat baik digunakan.

“Terima kasih banyak, sekarang saya dapat kerudung dan baju-baju yang bagus. Ini sangat membantu kami," ujar Ratna.

Implementasi program ini turut melibatkan nasabah PNM yang memiliki usaha laundry dalam proses pencucian, penyortiran, dan pengemasan pakaian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI