Salurkan Pasokan BBM di Sumatra, Pertamina Patra Niaga Kerahkan Awak Mobil Tangki Lintas Pulau

jpnn.com, MEDAN - Pertamina Patra Niaga terus mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Selain memastikan stok BBM terjaga, perusahaan juga memperkuat armada distribusi dengan mengerahkan Awak Mobil Tangki (AMT) tambahan lintas pulau.

Hingga saat ini, sebanyak 58 AMT dari Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan telah tiba dan mulai bertugas di wilayah operasional Sumatera.

Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga 80 AMT guna memastikan pengiriman BBM semakin cepat dan menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengapresiasi atas dedikasi seluruh AMT yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini dalam memastikan energi bisa pulih lebih cepat pascabencana.

“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Awak Mobil Tangki yang dengan sigap bergabung membantu pemulihan pasokan energi di Sumatera. Mereka adalah garda terdepan yang berjibaku di tengah tantangan medan distribusi untuk memastikan energi tetap sampai ke masyarakat,” ujar Mars Ega.

Mars Ega memastikan bahwa seluruh upaya ini dilakukan dengan terukur dan mengutamakan keselamatan pekerja serta masyarakat.

"Kami akan terus bekerja keras, memastikan energi hadir untuk masyarakat dalam kondisi apa pun. Pertamina Patra Niaga all out untuk memulihkan pasokan," seru Mars Ega.