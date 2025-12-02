Salurkan Pasokan BBM di Sumatra, Pertamina Patra Niaga Kerahkan Awak Mobil Tangki Lintas Pulau
jpnn.com, MEDAN - Pertamina Patra Niaga terus mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Selain memastikan stok BBM terjaga, perusahaan juga memperkuat armada distribusi dengan mengerahkan Awak Mobil Tangki (AMT) tambahan lintas pulau.
Hingga saat ini, sebanyak 58 AMT dari Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan telah tiba dan mulai bertugas di wilayah operasional Sumatera.
Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga 80 AMT guna memastikan pengiriman BBM semakin cepat dan menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengapresiasi atas dedikasi seluruh AMT yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini dalam memastikan energi bisa pulih lebih cepat pascabencana.
“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Awak Mobil Tangki yang dengan sigap bergabung membantu pemulihan pasokan energi di Sumatera. Mereka adalah garda terdepan yang berjibaku di tengah tantangan medan distribusi untuk memastikan energi tetap sampai ke masyarakat,” ujar Mars Ega.
Mars Ega memastikan bahwa seluruh upaya ini dilakukan dengan terukur dan mengutamakan keselamatan pekerja serta masyarakat.
“Kami akan terus bekerja keras, memastikan energi hadir untuk masyarakat dalam kondisi apa pun. Pertamina Patra Niaga all out untuk memulihkan pasokan," seru Mars Ega.(chi/jpnn)
Selain memastikan stok BBM terjaga, Pertamina juga memperkuat armada distribusi dengan mengerahkan Awak Mobil Tangki (AMT) tambahan lintas pulau.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Dirikan Posko Layanan Kesehatan Pasca-Banjir di Sumatra
- Pertamina Dinilai Mampu Selesaikan Masalah Distribusi BBM di Pulau Sumatra
- Dirut Pertamina Patra Niaga Tinjau Pekerja dan Keluarga Terdampak Banjir di Medan
- Pertamina Patra Niaga Kerahkan AMT Lintas Pulau, Salurkan BBM di Wilayah Bencana Sumatra
- Pakar Soroti Antrean BBM di Sumatra, Panic Buying Akibat Ketidakpastian Info
- Pakar Tekankan 3 Poin Penting Penanganan Isu BBM di Lokasi Banjir Sumatra