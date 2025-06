Salzburg Vs Real Madrid 0-3, Lihat Bagan 16 Besar Piala Dunia Antarklub 2025

jpnn.com - PHILADELPHIA – Real Madrid (Spanyol) dan Al Hilal (Arab Saudi) menjadi dua tim terakhir yang masuk 16 Besar Piala Dunia Antarklub 2025.

Fase penyisihan grup pun tuntas setelah Real Madrid memastikan menjadi juara Grup H, sedangkan Al Hilal menyandang status runner up.

Pada laga di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Jumat (27/6) pagi WIB, Real menang 3-0 dari Salzburg (Austria).

Gol lahir dari Vinicius Junior (40), Fede Valverde (45+3), dan Gonzalo Garcia (84).

Sementara itu, pada waktu bersamaan, di Nashville, Al Hilal memukul Pachuca (Meksiko) 2-0, berkat gol Salem Aldawsari (22) dan Marcos Leonardo (90+5).

Hasil dua laga itu membuat Real Madrid mengoleksi poin tujuh (dua kali menang, satu kali imbang), Al Hilal lima poin (satu kali menang, dua kali imbang), Salzburg empat poin (satu kali menang, satu kali imbang, satu kali tumbang), dan Pachuca tak dapat poin (tiga kali kalah).

Sebagai wakil Grup H, Real dan Al Hilal harus meladeni duta dari Grup G, yakni Manchester City dan Juventus. (fifa/jpnn)

Bagan 16 Besar Piala Dunia Antarklub 2025

Inter Milan vs Fluminense

Manchester City vs Al Hilal

Palmeiras vs Botafogo

Benfica vs Chelsea

PSG vs Inter Miami

Flamengo vs Bayern Muenchen

Real Madrid vs Juventus

Borussia Dortmund vs Monterrey