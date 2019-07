SAM CGI dan PT Minna Padi Investama Sekuritas Sabet Penghargaan Bergengsi di Italia

jpnn.com, JAKARTA - SAM Creative Group Indonesia (SAM CGI) semakin menunjukan potensinya dan berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi kelas Internasional Silver A’Design Award and Competition melalui karya dari project corporate film berjudul We Are Ecosystem garapan untuk PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.

SAM CGI merupakan creative agency yang berdiri sejak 1998. Melalui tiga unit bisnisnya, yakni, SAM Digital, SAM Design, dan SAM Motion, menjawab seluruh kebutuhan komunikasi korporat klien dengan kemasan menarik dan kreatif.

SAM CGI terus berkontribusi selama lebih dari 20 tahun dalam mengembangkan industri kreatif Indonesia melalui karya-karya unik, serta out of the box yang diakui dan telah mendapatkan berbagai prestasi penghargaan dari tingkat nasional maupun internasional seperti Event Cannes Corporate Media & TV Awards 2016 di Prancis dan Event German Design Award 2018 di Jerman.

Penghargaan “A’Design Award & Competition” diberikan pada 28 Juni 2019 lalu di Teatre Sociale Como, Italia, diwakilkan oleh Giant Hermanto selaku Managing Director SAM Creative Group Indonesia dan juga Triny Talesu selaku Director PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.

“Dalam membuat suatu karya kreatif juga butuh banyak menggali kebutuhan klien dan juga tren konsumen atau target marketnya, kita sebagai agency kreatif harus menyusun strategi yang tepat untuk membungkusnya dengan pesan menarik dan target sasaran yang sesuai, jadi kreativitas juga perlu ada fondasi pesan yang kuat terlebih dulu," ujar Managing Director SAM CGI Giant Hermanto.

Dengan sentuhan gaya cerita yang inspiratif dan membangun emosi audience, video ini juga menyertakan value-value penting dari Minna Padi yang tergambar dengan sederhana, namun kuat. Dan di sisi lain video ini, juga menyadarkan kita bahwa sejatinya kita semua merupakan bagian dari ekosistem itu sendiri.

Sementara Director PT Minna Padi Investama Sekuritas Triny Talesu sebagai bagian dari sebuah ekosistem, memiliki objektif pesan yang ingin diangkat, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya berinvestasi sejak dini, memberikan solusi dan menetapkan langkah yang tepat untuk tercapainya target investasi.

“Bagi SAM CGI, kemenangan ini merupakan sebuah kebanggaan yang kami dedikasikan khususnya untuk dunia kreatif Indonesia. Jaya terus dunia kreatif Indonesia! Harumkan nama bangsa di kancah internasional.” Imbuh Giant.(chi/jpnn)