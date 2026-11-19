jpnn.com - Nasib kurang menyenangkan dialami dua klub raksasa sepak bola Indonesia, Persija Jakarta dan Persib Bandung. Keduanya masuk daftar peserta yang dijatuhi sanksi oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI setelah ditemukan pelanggaran dalam pertandingan Super League 2026/2027.

Namun, Persib menerima hukuman lebih berat dibandingkan rival abadinya tersebut. Maung Bandung dikenai denda Rp75 juta, sedangkan Persija Jakarta harus membayar Rp30 juta.

Secara keseluruhan, kedua klub tersebut harus membayar denda sebesar Rp105 juta.

Keputusan itu tertuang dalam hasil sidang Komdis PSSI pada 10 November 2026.

Persib dijatuhi sanksi akibat pelanggaran berulang terkait ketentuan pendampingan dokter tim. Pelanggaran tersebut kembali ditemukan saat Maung Bandung menghadapi Java United FC pada 8 November 2026.

Dalam pertandingan itu, Persib tidak didampingi dokter tim sebagaimana diwajibkan dalam regulasi kompetisi. Karena pelanggaran serupa telah terjadi sebelumnya, Komdis PSSI menjatuhkan denda sebesar Rp75 juta.

Sementara itu, Persija Jakarta menerima sanksi akibat ulah suporternya ketika menjamu Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026).

Insiden terjadi pada menit ke-33. Berdasarkan laporan Komdis PSSI, seorang suporter Macan Kemayoran yang berada di Tribun Timur melempar botol air minum kemasan ke arah lapangan.