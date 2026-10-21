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Sama-Sama Terluka, Persija Jakarta dan Arema FC Berebut Kebangkitan

Sama-Sama Terluka, Persija Jakarta dan Arema FC Berebut Kebangkitan
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Skuad Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta dan Arema FC sama-sama mengincar hasil positif saat bertemu pada pekan keenam Super League 2026/27.

Duel Persija vs Arema dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Persija memiliki modal apik sebelum tergelincir pada pekan kelima. Macan Kemayoran harus mengakui keunggulan Persita Tangerang dengan skor 2-3, sekaligus mengakhiri rentetan empat kemenangan beruntun sejak kompetisi dimulai.

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Gelandang Persija Fabio Calonego menegaskan timnya tidak akan larut dalam kekecewaan. Dia ingin rekan-rekannya segera bangkit dan menjadikan kekalahan tersebut sebagai bahan evaluasi.

"Kami tidak akan menyerah hanya karena mengalami satu kekalahan. Kompetisi masih panjang hingga pekan ke-34," ucapnya.

Di kubu lawan, Arema FC juga datang dengan bekal kekalahan. Singo Edan gagal meraih poin setelah takluk 1-3 dari Garudayaksa FC dalam laga sebelumnya.

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Persija saat ini masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 12 poin dari lima pertandingan. Sementara itu, Arema FC menempati peringkat ke-11 dengan raihan enam poin.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus memperbaiki posisi di klasemen Super League 2026/2027.(persija/del/jpnn)

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Persija Jakarta dan Arema FC sama-sama mengincar hasil positif saat bertemu pada pekan keenam Super League 2026/27.


Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

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