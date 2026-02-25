Samasindo Optimistis Penjualan CPO Meningkat Pada 2026
jpnn.com, JAKARTA - PT Sawit Mas Indonesia (Samasindo) optimistis penjualan crude palm oil (CPO) meningkatkan pada 2026.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur PT Sawit Mas Indonesia Cheny Canliarta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2).
“Tahun 2026 kami lebih optimistis. Kami berharap penjualan CPO dapat bertumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2025,” kata Cheny.
Dia menambahkan pihaknya menargetkan kapasitas terpasang milik Sama dapat lebih maksimal pada 2026.
“Target kami dapat memanfaatkan berkisar 90-95 persen dari kapasitas terpasang terwujud pada semester pertama 2026,” kata Cheny.
Hingga awal 2026, Samasindo memiliki kapasitas terpasang sebesar 60 ton per jam.
Dia menambahkan, optimistis itu ditopang oleh masih tingginya permintaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar dalam negeri.
“Permintaan tidak berkurang. Harga CPO memang naik turun, tetapi permintaan di dalam negeri cenderung meningkat,” jelasnya.
