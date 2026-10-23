Sambangi BNNP Kalsel di Masa Reses, Habib Aboe Dorong Sinergi Berantas Narkoba
jpnn.com - BANJARMASIN – Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan.
Dia mendorong penguatan sinergi antara
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan dan Polda Kalsel dalam upaya pemberantasan peredaran gelap barang haram tersebut.
Menurut legislator dari Dapil I Kalsel itu, kolaborasi antarlembaga merupakan kunci memperkuat efektivitas penindakan, sekaligus memperluas upaya pencegahan narkoba di tengah masyarakat.
Habib Aboe menekankan pentingnya menyelaraskan langkah pemberantasan narkoba dengan Quick Wins atau program prioritas 100 hari Kapolri yang menitikberatkan pada penanganan persoalan narkotika.
Menurut dia, hal ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara BNNP dan Polda Kalsel.
"Saya melihat pemberantasan narkoba harus menjadi agenda bersama," kata Habib Aboe saat melaksanakan kegiatan dalam rangka masa reses DPR dengan mengunjungi BNNP Kalsel, Jumat (23/10).
"Jangan sampai masing-masing bekerja sendiri-sendiri, padahal musuh yang kita hadapi sama,” ujar Habib Aboe.
Dia mengatakan BNNP dan Polda Kalsel memiliki peran strategis yang dapat saling melengkapi.
Habib Aboe mendorong sinergi BNNP Kalsel dan Polda Kalsel memperkuat pemberantasan narkoba. Jangan bergerak sendiri-sendiri.
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