Sambangi dan Bantu Warga Terdampak Gempa di Wae Dangka Flores, Begini Pesan PP PMKRI
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) terus bergerak merespons duka mendalam para korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur.
Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Yohanes Tola, S.T., turun langsung menyambangi penyintas gempa Flores di Kampung Wae Dangka, Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat.
Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara dekat kondisi riil, mendengarkan kesaksian hidup para korban, serta memetakan berbagai kendala dan harapan besar warga di tengah puing-puing reruntuhan.
Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Yohanes Tola bersama warga terdampak gempa Flores di Kampung Wae Dangka, Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat. Foto: Dok. PP PMKRI
Langkah taktis ini tidak hanya sebatas kunjungan simpati belaka.
Dalam peninjauan tersebut, PP PMKRI berfokus melakukan pendataan aktual serta dokumentasi langsung di lokasi terdampak.
Seluruh temuan lapangan ini dikompilasi menjadi bahan advokasi yang solid untuk menyuarakan aspirasi para korban kepada pihak berwenang.
Ketua Presidium PP PMKRI Yohanes Tola turun langsung menyambangi penyintas gempa Flores di Kampung Wae Dangka, Desa Racang Welak, Kecamatan W
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