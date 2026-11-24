jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia (DPP BAMUSI) menyambangi Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Selasa (24/11).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi organisasi untuk memperkuat struktur BAMUSI sekaligus mempersiapkan pembentukan kepengurusan di Ibu Kota.

Rombongan DPP BAMUSI dipimpin H. Sirra Prayuna, Ketua Bidang Hukum, HAM, Perundang-undangan, dan Kebijakan Publik.

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Turut hadir KH. Elang Mangkubumi, Ketua Bidang Anggota dan Pengembangan Organisasi; Hj. Nayla Raguan Aljufri, Ketua Bidang Muballigh Kebangsaan; serta M. Afthon Lubbi, Ketua Bidang Komunikasi dan Teknologi Digital.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Ady Widjaja. Hadir pula jajaran pengurus DPD, yakni Irwan Setiadi, Wakil Ketua Bidang Pertanian, Pangan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan; Jamaluddin, Wakil Sekretaris Bidang Program; Bambang, Wakil Sekretaris Bidang Internal; serta Adiyoga, Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

Pertemuan tersebut juga dihadiri sembilan calon pengurus DPD BAMUSI DKI Jakarta, yaitu H. Rasyidi, H. Abdurrahman Siddiq, Muh. Salman, A. Salam, Landi Fuadi, Sugiharto, Idrus Syaifuddin, Daeng Syawwal, dan Muji Adi.

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Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu setengah jam itu, Sirra Prayuna menjelaskan bahwa konsolidasi ke DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta merupakan bagian dari rangkaian roadshow organisasi yang telah dilakukan di sejumlah provinsi di Pulau Jawa.

Sebelumnya, DPP BAMUSI telah menyambangi DPD PDI Perjuangan Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.