Sambangi IT Kertapati, Komut Pertamina Menyusuri Simpul Logistik Energi Sumbagsel

jpnn.com, PALEMBANG - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, melakukan inspeksi mendadak ke Integrated Terminal (IT) Kertapati, Palembang, Rabu (22/7).

Langkah ini dilakukan guna memastikan keandalan operasional, kesiapan infrastruktur, hingga penerapan budaya Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) dalam menjaga rantai pasokan energi di wilayah Sumatra Bagian Selatan.

Dalam inspeksi lapangan tersebut, Iriawan menyusuri seluruh fasilitas vital terminal. Mulai dari area penerimaan BBM, tangki penimbunan, hingga fasilitas penyaluran dan sistem distribusi multimoda yang menjadi keunggulan utama IT Kertapati.

Seusai peninjauan, Iriawan menegaskan bahwa IT Kertapati memiliki posisi yang sangat strategis. Terminal ini bukan sekadar tempat penyimpanan bahan bakar, melainkan simpul logistik vital yang mengalirkan energi hingga ke pelosok daerah.

"Kunjungan MWT saya kali ini membuka mata kita semua bahwa IT Kertapati bukan sekadar tempat penyimpanan bahan bakar. Ini adalah fasilitas hulu-ke-hilir yang krusial, sebuah urat nadi logistik energi yang mengombinasikan tiga elemen kekuatan, yakni jalur perairan Musi, jalur darat, dan efisiensi jalur kereta api," ujar Iriawan.

Kondisi geografis Sumatra Bagian Selatan yang dinamis menuntut sistem distribusi yang adaptif dan tangguh. Kehadiran integrasi antarmoda di IT Kertapati terbukti menjadi jawaban dalam menjaga kontinuitas pasokan BBM kepada masyarakat.

"Tantangan geografis di Sumatra Bagian Selatan bukanlah hal yang mudah. Namun, IT Kertapati memiliki keunggulan strategis yang luar biasa melalui integrasi logistiknya," tutur Iriawan menambahkan.

Ketangguhan jalur darat tetap menjadi tumpuan utama penyaluran harian. Iriawan menilai, armada mobil tangki yang beroperasi tanpa henti adalah pilar penting agar stabilitas pasokan di SPBU tetap terjaga setiap hari.