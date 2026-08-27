Sambangi Korban Gempa NTT, Komut Pertamina Hibur Anak-Anak di Reok

jpnn.com, JAKARTA - Tawa anak-anak perlahan terdengar dari sebuah tenda di Lapangan Barangkolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di tengah suasana pengungsian pascagempa, Rabu (26/8/2026), Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan ikut duduk dan bernyanyi bersama mereka.

Kehadiran Iriawan di Reok merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Flores, NTT.

Dalam beberapa hari terakhir, Komisaris Utama Pertamina itu mendapatkan simpati lantaran tak henti melakukan road show ke daerah-daerah terdampak. Mulai dari memastikan kesiapan infrastruktur dan pasokan energi hingga mendatangi langsung warga di lokasi pengungsian.

Langkah tersebut memperlihatkan komitmen Pertamina untuk tidak hanya menjaga keberlangsungan distribusi energi di tengah bencana, tetapi juga hadir dalam sisi kemanusiaan.

Iriawan turun langsung mewakili perusahaan untuk melihat kondisi lapangan, menemui para korban, sekaligus memastikan bantuan Pertamina sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di Reok, Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule mengawali kunjungannya dengan mendatangi Posko Pertamina Peduli di Lapangan Barangkolong. Dia menyapa warga satu per satu, kemudian duduk bersama para pengungsi untuk mendengarkan cerita mereka.

Percakapan berlangsung dalam suasana akrab. Warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi selama tinggal di pengungsian, mulai dari kondisi tempat tinggal sementara hingga kebutuhan sehari-hari yang masih diperlukan.