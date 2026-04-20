Sambangi Posyandu Bougenville Indah, Feby Deru Bagikan Makanan Tambahan Bergizi
jpnn.com, PALEMBANG - Upaya peningkatan tumbuh kembang balita dan anak di Sumatra Selatan (Sumsel) terus digencarkan hingga ke tingkat posyandu.
Ketua TP PKK Sumsel sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Sumsel Feby Deru menyambangi Posyandu Bougenville Indah, Sabtu (18/4).
Kunjungan Feby Deru ke posyandu yang berada di Kelurahan Karya Baru tersebut untuk membagikan makanan tambahan bergizi kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Kehadiran Feby Deru disambut hangat para ibu dan kader posyandu.
Dalam kegiatan tersebut, balita penerima manfaat mendapatkan paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT), berupa telur dan biskuit tinggi protein yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak.
“Posyandu itu ujung tombak. Jika tumbuh kembang anak rutin dipantau dan asupan gizinya tercukupi, insyaallah perkembangan balita bisa maksimal," kata Feby Deru dalam keterangannya, Senin (20/4).
Dia menegaskan Tim Penggerak PKK akan terus mendampingi ibu-ibu dan kader di lapangan.
Selain membagikan PMT, Feby Deru juga mengikuti kegiatan penimbangan berat badan, pemeriksaan kesehatan balita, serta berdialog langsung dengan para ibu.
Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru membagikan makanan tambahan bergizi kepada balita hingga ibu menyusui saat menyambangi Posyandu Bougenville Indah
