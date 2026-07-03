Sambangi RS IHC Perkebunan Jember Klinik, Komut Pertamina Tekankan Inovasi dan Mutu Layanan

jpnn.com, JEMBER - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan kunjungan kerja Management Walkthrough (MWT) ke RS Perkebunan Jember Klinik, Kamis (2/7/2026).

Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen direksi untuk memastikan kualitas layanan kesehatan di lingkungan Pertamina Group terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

Dalam kunjungan ke rumah sakit yang berlokasi di Jalan Bedadung, Kaliwates, Jember tersebut, Iriawan turun langsung meninjau berbagai fasilitas vital. Mulai dari layanan Medical Check Up (MCU), Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, ruang rawat inap, poliklinik spesialis, hingga kesiapan laboratorium dan farmasi.

Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini pun menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja seluruh jajaran RS IHC Perkebunan Jember Klinik. Ia menilai, rumah sakit ini telah berhasil menghadirkan pelayanan kesehatan yang tidak hanya profesional, tetapi juga humanis dan tepercaya bagi warga Jember.

"RS IHC Perkebunan Jember Klinik telah menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas lahir dari profesionalisme, dedikasi, dan ketulusan seluruh insan rumah sakit. Pertahankan kepercayaan masyarakat yang telah dibangun dengan kerja keras selama ini," ujar Iriawan di sela-sela kunjungannya.

Lebih lanjut, Iriawan menekankan bahwa tantangan dunia kesehatan di masa depan menuntut ruang gerak yang dinamis. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas dan adopsi teknologi medis mutakhir harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

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"Teruslah berinovasi, tingkatkan kompetensi, serta jaga keramahan dan empati kepada setiap pasien. Keramahan adalah jiwa pelayanan kesehatan, sedangkan profesionalisme menjadi fondasi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," tuturnya mengingatkan.

Bagi Iriawan, seluruh capaian positif yang diraih rumah sakit saat ini merupakan refleksi dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh keluarga besar BUMN energi tersebut. Budaya kerja yang inklusif dan responsif harus tetap menjadi urat nadi operasional.