jpnn.com, MALANG - Toko dan jasa ekspedisi menjadi dua titik yang mendapat perhatian dalam upaya pengawasan rokok ilegal Bea Cukai Malang.

Melalui operasi gabungan bersama Pemerintah Kabupaten Malang dan patroli darat bersama Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, petugas memeriksa sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten dan Kota Malang untuk menelusuri keberadaan rokok ilegal pada Kamis (12/11).

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores menyampaikan sinergi instansi yang dipimpinnya dan Pemkab Malang terwujud melalui pelaksanaan operasi rokok ilegal dengan menyisir sejumlah toko di Kecamatan Gondanglegi dan Pagelaran.

"Dari hasil pemeriksaan, tim gabungan menemukan 233 bungkus atau 4.660 batang rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai," ungkap Johan dalam keterangannya, Selasa (24/11).

Perinciannya dari Jalan Banyu Anyar III, Kelurahan Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, tim gabungan mengamankan 179 bungkus atau 3.580 batang rokok jenis SKM dan SPM.

Kemudian, dari Ganjaran, Kelurahan Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, tim gabungan mengamankan 40 bungkus atau 800 batang jenis SKM.

Terakhir, dari Jalan KH Hasyim Asyari, Kelurahan Brongkal, Kecamatan Pagelaran, tim gabungan mengamankan 14 bungkus atau 280 batang jenis SKM dan SPM.

Bea Cukai Malang kemudian melanjutkan pengawasan rokok ilegal dengan patroli darat bersama Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai di salah satu jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 5, Kecamatan Klojen, Kota Malang.