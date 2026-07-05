Sambil Dorong Kursi Roda Sang Anak, Gubernur Ahmad Luthfi Ramaikan Rupiah Borobudur Playon 2026
jpnn.com, MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ikut meramaikan event Rupiah Borobudur Playon 2026 yang digelar di Kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada Minggu, 5 Juli 2026.
Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar gemar berbagi dan selalu cinta rupiah.
Event yang digelar oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut diikuti sekitar 4.000 pelari dari berbagai kalangan.
Terbagi atas dua kategori yaitu kategori 10K dan 5K.
"Dengan kegiatan ini, masyarakat dididik untuk cinta rupiah,” kata Luthfi seusai menuntaskan rute 5K sembari mendorong kursi roda putranya, Muhammad Alif Daffa.
Event tersebut sangat tepat digunakan sebagai sarana informasi, sosialisasi, edukasi, dan berbagi. Apalagi lari merupakan salah satu olahraga yang sedang digandrungi oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir.
Bahkan, menurut Luthfi, event olahraga lari ini tidak sekadar menyehatkan jasmani, melainkan juga mendukung sektor pariwisata olahraga (sport toutism) yang sedang bergeliat di Jawa Tengah.
“Ini mendukung sport tourism ini juga penting. Dampaknya UMKM bisa hidup, usaha-usaha lain hidup, komunitas-komunitas yang lain hidup," katanya.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi ikut meramaikan event Rupiah Borobudur Playon 2026 di Kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Minggu, 5 Juli 2026.
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