Sambil Menangis, Astrid Kuya Tegaskan Rumah Mewahnya Bukan dari Berpolitik
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Astrid Khairunisa atau Astrid Kuya angkat bicara usai rumah mewah miliknya bersama Uya Kuya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, dijarah massa pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025.
Dengan berlinang air mata, dia menegaskan bahwa rumah tersebut dibangun dari hasil kerja keras, bukan dari uang politik.
“Sampai yang terjadi dengan rumah saya, tidak ada sepeserpun duit dari DPR untuk membangun rumah itu, tidak ada,” kata Astrid dalam unggahan video di akun TikTok Uya Kuya.
Astrid menuturkan, rumah yang dibangun dari honor syuting selama bertahun-tahun itu hancur setelah pagar dibobol, tembok dicoret dengan cat semprot.
Barang-barang berharga pun hilang dijarah, bahkan kucing peliharaan keluarga pun turut dibawa oleh massa.
Dalam kesempatan itu, Astrid menegaskan bahwa rumah yang dirusak bukan berasal dari fasilitas jabatannya, melainkan jerih payah dirinya dan suaminya di dunia hiburan.
“Kamu tahu rumah itu dibangun dari keringat saya dengan keringat suami saya. Syuting dari pagi sampai pagi,” ucap Astrid.
Selain itu, Astrid juga menekankan bahwa selama kurang dari setahun dirinya menjabat sebagai anggota dewan, bersama suaminya, Uya Kuya, selalu berusaha amanah.
Dengan berlinang air mata, Astrid Kuya tegaskan rumah yang dijarah massa bukan hasil dari uang politik.
