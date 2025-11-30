Sambil Menangis, Inara Rusli Minta Maaf Bikin Gaduh

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi di tengah kisruh dugaan video syur serta isu pernikahan siri dengan Insanul Fahmi.

Kemunculannya ini sekaligus menjadi yang pertama sejak kasus tersebut meledak dan membuat namanya kembali ramai diperbincangkan.

Dalam pertemuan yang disiarkan melalui kanal YouTube Hepinews, Inara tampil dengan wajah sembap dan suara bergetar.

Dia membuka pernyataannya dengan permintaan maaf yang membuat suasana menjadi emosional.

"Saya mengucapkan maaf atas kegaduhan selama ini. Terima kasih kepada siapa pun yang masih percaya sama aku. Cukuplah Allah yang menjadi sebaik-baiknya saksi. Terima kasih,” ujar Inara sambil mengusap air mata.

Menurut kuasa hukum Inara Rusli, Putra Kurniadi, kliennya menikah siri dengan Insanul Fahmi pada Agustus 2025.

Pernikahan itu dilakukan lantaran Insanul Fahmi mengaku sudah tidak memiliki istri. Atas dasar keyakinan tersebut, Inara merasa hubungan mereka sah untuk dijalani.

"Saat itu klien kami diajak taaruf dan Insan langsung mengajak ke jenjang pernikahan yang direncanakan tahun depan, 2026,” ujarnya.