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Sambil Menangis, Sarwendah Mengaku Salah soal Ucapannya terhadap Ruben Onsu

Sambil Menangis, Sarwendah Mengaku Salah soal Ucapannya terhadap Ruben Onsu
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Sarwendah. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mengungkapkan alasan di balik sikapnya yang memilih diam selama beberapa bulan terakhir setelah ucapannya yang diduga menghina mantan suaminya, Ruben Onsu, menjadi sorotan publik.

Dia mengaku menggunakan waktu tersebut untuk mengoreksi diri dan menghindari polemik yang lebih luas.

Pengakuan itu disampaikan Sarwendah saat menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang bersama Denny Sumargo di YouTube.

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Dalam perbincangan tersebut, Denny menanyakan maksud unggahan permintaan maaf yang sempat dibagikan Sarwendah melalui media sosial.

Sarwendah menjelaskan bahwa permintaan maaf tersebut ditujukan kepada masyarakat, bukan kepada pihak tertentu.

Menurutnya, sebagai figur publik, dia menyadari setiap ucapan yang disampaikan dapat menjadi konsumsi publik dan memengaruhi banyak orang.

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"Arahnya itu aku meminta maaf karena memang aku sebagai publik figur," ujar Sarwendah.

Dia mengakui perkataannya tidak layak diucapkan di ruang publik, sehingga bisa memperpanjang persoalannya dengan sang mantan.

Sarwendah mengaku salah seusai ucapan yang diduga menyindir Ruben Onsu viral dan menuai kritik publik.

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