Sambu Group Perkuat Komitmen Keberlanjutan Ekosistem Kelapa Indonesia

jpnn.com, INDRAGIRI HILIR - Sambu Group yang berdiri sejak 1967 di Indragiri Hilir, Riau telah menorehkan prestasi dalam ekosistem kelapa selama 58 tahun dengan predikatnya sebagai industri pengolahan kelapa terpadu yang visioner di Indonesia. Usia yang terbilang matang sebagai pelopor industri kelapa terpadu.

Bermula dari Riau, Sambu Group telah mengubah potensi alam menjadi solusi berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, dan lingkungan.

Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri karena membuktikan bahwa sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri, Sambu Group dapat mendunia, mengukir sejarah hingga dikenal masyarakat luas.

Di ulang tahun ke-58 yang diperingati pada 5 Desember, Sambu Group mengusung tema “Menjaga Warisan, Menyatukan Nilai, Menumbuhkan Masa Depan.”

Melalui tema tersebut, Sambu Group berharap dapat mengusung semangat baru untuk menyatukan kembali seluruh nilai dasar yang telah membesarkannya, yakni warisan kearifan lokal, sinergi dengan petani dan masyarakat, serta semangat adaptif dalam menghadapi disrupsi global dan teknologi.

Dengan demikian, masa depan bersama dapat ditumbuhkan dengan menjadikan perusahaan ini bukan hanya pemimpin pasar, tetapi juga penopang ketahanan pangan, energi, dan industri lokal.

Tema ini juga menjadi refleksi mendalam atas kontribusi Sambu Group dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kelapa Indonesia. Selama puluhan tahun, Sambu Group tidak hanya berfokus pada pengolahan kelapa, tetapi juga pada penguatan rantai pasok, memiliki hubungan kesalingketergantungan dengan petani kelapa, implementasi tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, serta inovasi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing komoditas kelapa di pasar global.

Komitmen ini menunjukkan bahwa menjaga warisan bukan sekadar mempertahankan tradisi, tetapi menyiapkannya agar tetap relevan dan berdaya saing dalam lanskap industri modern. Nilai-nilai tersebut disatukan dalam kolaborasi lintas sektor dimulai dari pemberdayaan petani, hingga edukasi berkelanjutan tentang pentingnya kelapa bagi perekonomian Indonesia.