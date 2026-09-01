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Sambut 1.147 Mahasiswa Baru, UBakrie's Week 2026 Dukung Generasi Siap Kerja

Sambut 1.147 Mahasiswa Baru, UBakrie's Week 2026 Dukung Generasi Siap Kerja
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Universitas Bakrie resmi menyambut 1.147 mahasiswa baru 2026/2027 lewat membuka UBakrie's Week 2026 di Oval Venue, Epicentrum Walk, Jakarta pada Senin (31/8). Foto: dok Universitas Bakrie

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bakrie resmi menyambut 1.147 mahasiswa baru 2026/2027 lewat membuka UBakrie's Week 2026 di Oval Venue, Epicentrum Walk, Jakarta pada Senin (31/8). 

Pembukaan dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A. dan Ketua Yayasan Pendidikan Bakrie Ratna Indira Nirwan Bakrie beserta jajaran Yayasan Pendidikan Bakrie. Hadir pula Founder Adinda Bakrie Foundation, Adinda Andarina Bakrie, serta Rektor Universitas Bakrie Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.

Kepala LLDIKTI Wilayah III Henri Tambunan menempatkan optimisme sebagai bekal generasi baru memasuki perguruan tinggi.

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"Optimisme menjadi modal untuk menyambut generasi penerus yang hari ini telah siap memimpin, berkarya, dan membawa perubahan positif" jelas Henri.

Adapun kegiatan yang berlangsung hingga Jumat, 4 September 2026 ini Selama lima hari, mahasiswa mendapat pembekalan awal untuk menjalani transisi ke perguruan tinggi, memahami keterhubungan perkuliahan dengan industri, serta membangun karakter dan kesadaran mengenai lingkungan belajar yang aman.

"Anda datang dari latar belakang, daerah, dan tujuan yang berbeda-beda. Mulai hari ini, Anda berbagi satu nama dan satu almamater, Universitas Bakrie” kata Rektor Universitas Bakrie Sofia Alisjahbana.
Sofia

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Selain menyampaikan profil angkatan 2026, Sofia menjelaskan bahwa mahasiswa Universitas Bakrie berada dalam ekosistem yang terhubung dengan Bakrie Group. Keterhubungan ini digunakan untuk mendekatkan ruang kuliah dengan kebutuhan dunia kerja. 

Menurut Sofia, di banyak tempat mahasiswa umumnya baru bersentuhan dengan industri pada semester akhir ketika mulai mencari tempat magang. 

Universitas Bakrie resmi menyambut 1.147 mahasiswa baru 2026/2027 lewat membuka UBakrie's Week 2026 di Oval Venue, Epicentrum Walk, Jakarta pada Senin (31/8).

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