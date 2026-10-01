Sambut 2 Wamenkeu Baru, Menkeu Suahasil Tegaskan 3 Wakil Siap Saling Mengisi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyambut kehadiran dua wakil menteri keuangan (wamenkeu) di jajaran Kemenkeu.

Dia menyebut struktur kepemimpinan di kementeriannya kini kembali berada dalam formasi tiga wakil menteri, setelah Presiden melantik dua tambahan Wakil Menteri Keuangan.

"Kami mensyukuri bahwa kami baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua Wakil Menteri Keuangan yang baru," ujar Suahasil di kantornya, Kamis (1/10).

Dengan hadirnya pejabat baru tersebut, formasi pimpinan kini kembali lengkap untuk mendampingi Menteri Keuangan.

Terkait mekanisme kerja, Suahasil belum mau berkomentar banyak mengenai tugas teknis yang akan diemban ketiga wamenkeu.

Namun, dia menegaskan ketiganya diangkat dalam posisi yang setara untuk bersama-sama mengawal jalannya kementerian.

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"Jadi, kami dengan saya sebagai Menteri Keuangan pasti akan duduk bersama dan kami akan melihat keseluruhan pekerjaan Kementerian Keuangan yang sedemikian komprehensif, lalu kemudian akan saling mengisi," katanya menjelaskan.

Suahasil menyatakan jajaran pimpinan akan langsung melakukan konsolidasi internal untuk membahas agenda serta kinerja kementerian ke depannya.