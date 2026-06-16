Sambut 20 Tahun Debut, BIGBANG Dikabarkan sedang Garap Single Baru

jpnn.com, SEOUL - Grup K-pop BIGBANG dikabarkan tengah menyiapkan sejumlah lagu baru menjelang tur dunia yang akan digelar untuk merayakan 20 tahun debut mereka pada Agustus 2026.

Kabar tersebut muncul setelah Korea Herald mengutip sumber industri yang menyebut BIGBANG berencana menghadirkan karya baru sebagai bagian dari rangkaian perayaan dua dekade perjalanan karier grup tersebut.

Menurut sumber tersebut, BIGBANG kemungkinan akan merilis dua hingga tiga lagu baru yang dikemas dalam format single.

“BIGBANG kemungkinan akan merilis lagu-lagu baru dalam format single dengan sekitar tiga lagu,” ujar sumber industri yang identitasnya tidak disebutkan.

Meski demikian, sumber tersebut menegaskan bahwa rencana itu masih dapat berubah menyesuaikan jadwal para anggota dan perkembangan situasi ke depan.

Sumber industri lainnya menilai perilisan single fisik lebih memungkinkan dibandingkan album mini karena jadwal para personel yang cukup padat sepanjang tahun ini.

Dia mencontohkan aktivitas grup yang tampil di Festival Coachella pada April lalu, serta proyek solo Taeyang yang merilis album penuh keempatnya pada Mei 2026.

“Dengan tur dunia yang dijadwalkan dimulai pada bulan Agustus, hanya ada jendela waktu terbatas untuk menyelesaikan proyek yang lebih besar,” kata sumber tersebut.